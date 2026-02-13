Dichte Wolken, Schneefall und eisige Nächte: In Niedersachsen und Bremen bleibt es ungemütlich. Wer raus muss, sollte auf Glätte vorbereitet sein.

Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt in den kommenden Tagen trüb und winterlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestimmen dichte Wolken und Niederschläge den Freitag. Im Süden fällt Regen, in den übrigen Landesteilen Schnee, besonders in der Südhälfte Niedersachsens. Dabei kann es vor allem dort zu Schneematsch und glatten Straßen kommen. Die Temperaturen steigen auf ein Grad auf den Inseln und entlang der Elbe sowie bis zu sechs Grad in Göttingen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend stark bewölkt. Der Schneefall lässt allmählich nach, trotzdem besteht weiterhin erhöhte Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf etwa minus zwei Grad, im Harz auf minus fünf Grad.

Am Samstag klingt der Schneefall im Süden weiter ab, im Norden lockert die Bewölkung stellenweise auf. Die Höchstwerte liegen bei null Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es bei einzelnen Auflockerungen trocken. Die Temperaturen gehen deutlich zurück, es werden minus fünf Grad an der Ems und minus acht Grad im Wendland erwartet.

Der Sonntag zeigt sich heiter und trocken. Im Harz bleibt es mit etwa minus drei Grad frostig, sonst werden etwa null Grad erreicht, wie der DWD mitteilt. An der See frischt der Wind etwas auf, im Binnenland weht er schwach bis mäßig. In der Nacht zu Montag ziehen wieder dichte Wolken auf. Am Montagmorgen setzt Schneefall ein, erneut droht Glätte. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus sechs Grad im Bergland und null Grad an der Ems. Auf den Inseln weht frischer bis starker Wind.

Am Montag fällt zunächst Schnee, der im Tagesverlauf meist in Regen übergeht. Die Temperaturen steigen auf ein bis fünf Grad.