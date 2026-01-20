Leipzig - In vielen Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben Polarlichter für ein Himmelsspektakel gesorgt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erzeugte ein geomagnetischer Sturm das Leuchten in der vergangenen Nacht. Demnach seien auch in Mitteldeutschland mehrfach sowohl grüne als auch rote Lichter zu sehen gewesen. Ermöglicht habe dies die wolkenlose Wetterlage, so der DWD.

Polarlichter entstehen durch geladene Teilchen des Sonnenwinds, die entlang der Magnetfeldlinien der Erde in die obere Atmosphäre eindringen und dort Sauerstoff- und Stickstoffatome anregen.