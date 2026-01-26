Eine Schneeverwehung an einer Weiche sorgt für den abrupten Stopp der Fahrt in Hannover. Das Winterwetter schränkt auch an anderer Stelle den Verkehr ein.

Hannover - Eine Straßenbahn in Hannover ist wegen des Winterwetters aus den Gleisen gesprungen. Ursache für den Zwischenfall auf der Linie 17 war viel Schnee auf einer Weiche, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft Üstra sagte. Die Passagiere wurden dabei nicht verletzt; der Zug sei inzwischen wieder auf die Gleise gesetzt worden.

Weil auch andere Weichen von Schneeverwehungen betroffen sind, wurde die gesamte Linie am Morgen eingestellt. „Die Linie kann aber gut von anderen Linien abgedeckt werden“, erklärte der Sprecher. Auch bei den Linien 3 und 7 im Busverkehr kam es zu Einschränkungen, hauptsächlich Verspätungen. „Die Auswirkungen sind nicht so dramatisch wie Anfang Januar.“ Der Schulverkehr sei beispielsweise regulär gefahren.