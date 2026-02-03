Leipzig - Wegen einer entgleisten Straßenbahn kommt es in Leipzig zu Ausfällen und Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr. Laut Fahrplanauskunft der Leipziger Verkehrsbetriebe ist die Bahn im Bereich der Haltestelle unmittelbar vor dem Hauptbahnhof entgleist. Wie die Polizei mitteilte, gibt es keine Verletzten. Es handle sich um ein technisches Problem, heißt es weiter. Wie lange die Auswirkungen andauern, ist aktuell unklar. Der Verkehr war erst am Morgen nach dem Warnstreik am Vortag wieder angelaufen.