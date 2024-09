Bei der Kollision von zwei Straßenbahnen der Linie 7 in Dresden wurde eine Person leicht verletzt. Im Bereich des Albertplatzes kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Straßenbahnen in Dresden entgleisen nach Zusammenstoß

In Dresden sind am Freitagabend zwei Straßenbahnen verunglückt. (Symbolbild)

Dresden - Zwei Straßenbahnen sind am frühen Abend in Dresden zusammengestoßen. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bahnen der Linie 7 sind infolge des Unfalls entgleist. Spezialeinheiten der Feuerwehr waren an der Bergung beteiligt.

Die Arbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es am Abend. Es kam im Bereich des Albertplatzes in der Inneren Neustadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.