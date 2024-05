Loxstedt - Nach einem schweren Unfall im Landkreis Cuxhaven kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Nähe des Wesertunnels. Die Bundesstraße 437 ist im Bereich der Lunebrücke, die östlich des Tunnels liegt, gesperrt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei schätzt, dass die Sperrung mehrere Stunden dauern wird. Die Zufahrt zum Tunnel sei über Umleitungsstrecken frei.

Bei dem Unfall am Morgen wurden drei Männer verletzt, zwei davon schwer. Ein Wagen geriet aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Erst fuhr das Auto gegen einen Kleintransporter, dann stieß es mit einem anderen Wagen zusammen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.