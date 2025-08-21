Radprofis wie Florian Lipowitz oder Wout van Aert, die bei der Tour de France für Aufsehen sorgten, werden am Sonntag in Magdeburg erwartet. Es kommen aber noch Tausende weitere Sportler.

Nicht nur die Profis der Deutschland Tour sind am Sonntag mit dem Rennrad unterwegs, sondern auch mehr als 3.000 Freizeitsportler. (Archivbild)

Magdeburg/Halle - Wegen des Radrennens der Deutschland Tour werden am Sonntag (24.8.) zahlreiche Straßen zwischen Halle und Magdeburg für den Verkehr gesperrt werden. Die Organisatoren weisen darauf hin, die Strecke weiträumig zu umfahren, da diese den kompletten Tag gesperrt sein werde. Neben dem Radrennen der Profis, das von Halle über Sandersleben, Aschersleben und Gröningen nach Magdeburg führt, werden laut Organisatoren auch mehr als 3.000 Freizeitsportler rund um Magdeburg erwartet. Daher werde es auch auf Straßen im Landkreis Börde zu Straßensperrungen kommen.

In Magdeburg und Halle wird es zusätzlich größere Einschränkungen auch im Straßenbahnverkehr geben. Die Havag teilte mit, dass der Marktplatz/Hallmarkt zwischen 9.00 und 15.00 Uhr für den Straßenbahnverkehr gesperrt sei. In Magdeburg sind nach Angaben der MVB große Teile der Innenstadt nicht mit Straßenbahnen erreichbar. Die Innenstadt der Landeshauptstadt werde zwischen 6.00 und 18.00 Uhr gesperrt.