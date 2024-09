Bad Salzungen - In Südthüringen musste die Bahnstrecke zwischen Oberrohn und Bad Salzungen kurzzeitig gesperrt werden. Wie die Erfurter Bahn mitteilte, hatte die Erdfallwarnanlage einen Alarm ausgelöst. Am Morgen sei ein Schienenersatzverkehr zwischen Eisenach und Bad Salzungen eingerichtet worden. Die Sperrung dauere voraussichtlich bis 13 Uhr an.

In dem Gebiet kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen, weil Salz aus dem Boden gewaschen wird und sich Hohlräume bilden. Die Deutsche Bahn als Betreiberin der Bahngleise teilte mit, dass es sich voraussichtlich nicht um eine größere Störung handele.