Die S-Bahnlinie 5 fährt nach einem Oberleitungsschaden wieder alle Haltestellen zwischen Hameln und Paderborn an. (Archivbild)

Hannover - Nach einem Oberleitungsschaden bei Bad Oeynhausen ist die Bahnstrecke zwischen Paderborn und Hameln wieder eingleisig befahrbar. Wie die Pressestelle der S-Bahn Hannover mitteilte, fährt somit die S-Bahnlinie S5 seit den frühen Morgenstunden wieder alle Haltestellen zwischen Hameln und Paderborn regulär an. Zeitweise fuhr die S5 am Samstag nur zwischen den Haltestellen Hameln und Hannover Flughafen.

Nachdem die Strecke am Samstagnachmittag gesperrt worden war, dauern die Reparaturen allerdings zunächst noch an. Wann die Gleise wieder komplett freigegeben werden können, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Reisende in der Region müssen nach wie vor mit Verspätungen rechnen.