Streifenwagen in Bremen von Traktor blockiert

Bremen - Während der Bauernproteste hat ein Landwirt in Bremen mit einem Traktor einen Streifenwagen kurz blockiert. Der Polizeiwagen habe sich auf dem Weg zu einem Einsatz befunden, sagte ein Sprecher der Bremer Polizei. Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Montagmorgen im Stadtgebiet auf der Autobahn 27. Genauere Angaben machte die Behörde nicht. Die Polizei zeigte den Fahrer an. Weitere Vorfälle dieser Art im Stadtgebiet waren der Polizei nicht bekannt.