Gerbstedt - Bei einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Gerbstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) soll ein 18-Jähriger einen Mann mit einem Messer bedroht haben. Zuvor soll der Jugendliche wiederholt mit Passanten aneinandergeraten sein, wie die Polizei mitteilte. Am Samstagabend ging demnach ein 33-Jähriger dazwischen und schlug auf den Jüngeren ein. Dieser zog daraufhin ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten.

Als die Beamten eintrafen, flüchtete der 18-Jährige zunächst, wurde aber kurz darauf gestellt. Das Messer hatte er nicht mehr bei sich. Es wurde in Tatortnähe gefunden und sichergestellt. Der junge Mann erlitt Gesichtsverletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Er erhielt einen Platzverweis. Gegen beide Beteiligte wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.