Kleinste und banale Anlässe führen in Großstädten manchmal zu Streitereien. Einige davon enden blutig. So eine Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle.

Berlin - Bei einem Streit beim Aus- und Einsteigen in einen Linienbus in Berlin-Oberschöneweide hat ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer niedergestochen. Ein 20-jähriger Mann wollte am Sonntagabend an der Griechischen Allee in den Bus einsteigen, als ein anderer Mann ausstieg, wie die Polizei mitteilte. Die Männer stritten sich, der aussteigende Mann zog ein Messer und stach dem 20-Jährigen in den Oberarm. Anschließend flüchtete er.