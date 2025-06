Was mit einer verbalen Auseinandersetzung unter Jugendlichen begann, endete für einen 19-Jährigen mit einer schweren Stichverletzung. Die Täter waren zunächst flüchtig.

In Ricklingen (Hannover) ist ein 19-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es gestern Abend auf einem Spielplatz an der Ecke Nordfeldstraße und Gesmannstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen Jugendlichen, der dann eskalierte. Es folgte eine Schlägerei, dann zog einer der Beteiligten ein Messer und verletzte den 19-Jährigen am Oberschenkel. Der Verletzte wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die mutmaßlichen Täter, zwei 15-Jährige, konnten zunächst flüchten, sind der Polizei inzwischen aber namentlich bekannt. Offenbar kannten sich die Drei bereits vor dem Vorfall. Wer genau zugestochen hat und wie der Ablauf war, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zuvor berichtete die Tageszeitung „Neue Presse“.