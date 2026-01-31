Im Landesausreisezentrum Dresden kam es zu einem Streit, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter ist in Gewahrsam.

Dresden - Im Landesausreisezentrum Sachsen in Dresden ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Dabei sei eine Person leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Verletzte mit einem weiteren Bewohner der Unterkunft in Streit geraten. Der mutmaßliche Täter soll dem Opfer den Angaben zufolge mit einem bislang unbekannten Gegenstand oberflächliche Verletzungen zugefügt haben. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es weiter. Er befinde sich in Gewahrsam.

Mehrere Streifenwagen sowie ein Rettungswagen waren im Einsatz. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt.