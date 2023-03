Erkner - Nach einem Streit zweier Männer in einer Wohnung in Erkner (Landkreis Oder-Spree) hat die Polizei einen Elektroschocker eingesetzt. Zu der Auseinandersetzung war es am Sonntagnachmittag zwischen einem Mieter und seinem Gast gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 34-jährige Besucher sollte die Wohnung verlassen - und tat dies auch. Er kehrte kurz darauf aber zurück, trat die Wohnungstür ein und schlug dem Mieter ins Gesicht.

Auch die alarmierten Beamten griff der Mann den angaben zufolge an. „Faustschläge, Fußtritte und sogar ein Tisch flogen in Richtung der Uniformierten“, heißt es in der Mitteilung. Diese setzten den Mann schließlich mit einem Taser außer Gefecht. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Auch der Mieter erlitt leichte Verletzungen. Warum es zu dem Streit gekommen war, war unklar.