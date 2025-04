Eine Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Teltow-Fläming eskaliert. Ein Messer war im Spiel, vieles Weitere ist unklar.

Luckenwalde - Mehrere Menschen sind im Landkreis Teltow-Fläming bei einer Messerattacke in einem Supermarkt verletzt worden. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Weitere Angaben wollte sie zunächst nicht machen.

Nach „MAZ“-Angaben kam es am frühen Dienstagabend zu einem Streit zwischen zwei Menschen in einem Einkaufsmarkt in Luckenwalde. Ein Messer wurde gezückt, das für die Beteiligten zu teilweise schweren Verletzungen führte, heißt es in dem Bericht. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.