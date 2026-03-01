weather heiter
  3. Gefährliche Körperverletzung: Streit unter fünf Männern endet mit Stichverletzungen

Gefährliche Körperverletzung Streit unter fünf Männern endet mit Stichverletzungen

Nach einer Schlägerei unter mehreren Männern in Halle wurden zwei Beteiligte mit Messerstichen ins Krankenhaus gebracht. Die mögliche Tatwaffe liegt im Gebüsch. Was ist passiert?

Von dpa 01.03.2026, 15:26
Die Polizei in Halle ermittelt zu einem blutigen Streit mit einem Messer und mehreren Verletzten. (Archivbild) Daniel Karmann/dpa

Halle - In Halle sind fünf Männer in Streit geraten und dabei auch mit einem Messer aufeinander losgegangen. Zwei 20 und 27 Jahre alte Beteiligte erlitten jeweils eine Stichverletzung im Unterschenkel, ein 30-Jähriger trug nach einer Schlägerei Verletzungen im Gesicht davon, wie die Polizei mitteilte. Alle drei seien in Krankenhäusern behandelt worden, hieß es. 

In einem Gebüsch fanden die Beamten demnach ein Messer, welches wahrscheinlich die Tatwaffe ist. Den Angaben nach war es in einer Einkaufspassage in Halle-Neustadt am Samstag zu der Auseinandersetzung unter den Männern gekommen, die sich außerhalb fortgesetzt hat.