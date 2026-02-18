Die Chemnitzer Basketballer rücken näher an die Playoff-Plätze in der Bundesliga heran. Für den Sieg gegen den Tabellenvorletzten aus Heidelberg benötigen sie einen langen Atem.

Kevin Yebo und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz behielten im Heimspiel gegen Heidelberg hauchdünn die Oberhand. (Archivbild)

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Bundesliga den dritten Sieg nacheinander gefeiert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich am Mittwochabend nach zweimaliger Verlängerung gegen den Tabellenvorletzten MLP Academics Heidelberg mit 99:96 (74:74, 34:34) durch. Nike Sibande war vor 4.342 Zuschauern mit 18 Punkten der beste Werfer der Niners, die mit nunmehr 20:22 Punkten auf Rang zehn vorrückten.

Die Chemnitzer taten sich zunächst sehr schwer, weil sie den Ball im Angriff zu langsam bewegten und nicht in ihren Wurfrhythmus fanden. So konnten sich die Gäste Mitte des zweiten Viertels erstmals leicht auf 29:22 absetzen. Der Rückstand wirkte wie ein Weckruf für die Chemnitzer, die bis zur Pause egalisierten.

Entscheidung erst Sekunden vor dem Ende

Doch auch nach dem Wechsel mangelte es den Chemnitzern an Konstanz. Sie behaupteten zwar über weite Strecken eine knappe Führung, konnten sich aber kein Punktepolster erspielen. 15 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzwang Heidelbergs Eric Reed den 74:74-Ausgleich.

In der hektischen ersten Verlängerung fiel noch keine Entscheidung. In der zweiten Verlängerung avancierte schließlich Corey Davis Jr. zum Matchwinner der Niners. 2,2 Sekunden vor Schluss verwandelte der US-Aufbauspieler einen Dreier und einen Zusatzfreiwurf zum Chemnitzer Sieg.