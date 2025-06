Halle (Saale) - In Halle ist am späten Montagabend ein Streit zwischen fünf Männern eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die Beteiligten gegen 23.30 Uhr in der Torstraße zunächst verbal aneinander. In der Folge kam es zu körperlichen Angriffen. Dabei wurden auch Tische und Stühle eines angrenzenden Imbisses als Schlagwaffen eingesetzt.

Vier der fünf Männer im Alter zwischen 20 und 41 Jahren wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Einer von ihnen musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurde ein Auto beschädigt, das einem der Beteiligten gehört. Ob dies vorsätzlich geschah, ist bislang unklar.