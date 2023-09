Ströbeck - Das 200-jährige Jubiläum des Schachunterrichts im Schachdorf Ströbeck ist für Wissenschaftsminister Armin Willingmann auch ein Beleg für die Besonderheit dieses Spiels. „In Ströbeck merkt man, dass Schach auch in Zeiten von Smartphones und Streaming-Diensten seinen besonderen Reiz behält“, sagte er am Montag in dem Ortsteil von Halberstadt. Der Harz stehe für schöne Landschaft, Gastlichkeit - aber eben auch für Schach.

In Ströbeck sei das „Spiel der Könige“ seit vielen Jahrhunderten zuhause, führte Willingmann aus. „Diese großartige Tradition, zu der auch 200 Jahre Schach-Unterricht zählen, wird im Ort von vielen engagierten Menschen mit Leben gefüllt. Das verdient Respekt und Anerkennung.“

Wegen der langen Tradition des Schachunterrichts begann an diesem Montag eine Festwoche. Bis Freitag soll in der Grundschule „Dr. Emanuel Lasker“ in Ströbeck gefeiert werden.

Am ersten Tag der Festwoche ist eine Wanderausstellung des Städtischen Museums Halberstadt über die mehr als tausendjährige Schachtradition Ströbecks eröffnet worden. Diese wurde 2016 von der Unesco in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Seit 1823 ist Schach Pflichtfach an der örtlichen Grundschule. Es heißt, die Ströbecker spielten bereits seit dem Jahr 1011 Schach.