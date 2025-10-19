JETZT LIVE:
Brände Strohballen brennen - Polizei geht von Brandstiftung aus
Selbst entzündet haben sich die Ballen nach Ansicht der Beamten nicht. Nun sind die Einsatzkräfte auf der Suche nach den Tätern.
19.10.2025, 12:19
Niedere Börde - Mehrere Strohballen haben unbekannte Täter im Landkreis Börde in Brand gesetzt. „Durch die Einsatzkräfte wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen“, erklärte die Polizei. Im Ortsteil Jersleben der Gemeinde Niedere Börde hatten in der Nacht zu Sonntag mehrere Ballen auf einem Feldweg gebrannt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.