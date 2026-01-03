Wo findet man beim Stromausfall mitten im Winter erste Unterstützung und etwas Energie fürs Handy? Die Feuerwehr baut Anlaufstellen auf.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in dem Gebiet des Stromausfalls zahlreiche Anlaufpunkte für die Bevölkerung für Informationen und Hilfe eingerichtet. Am frühen Abend hieß es auf der Internetseite der Feuerwehr, Möglichkeiten zum Absetzen von Notrufen und Hilfe in Notsituationen gebe es an folgenden Notrufannahmepunkten:

1. Ehemals RH Wannsee, Chausseestraße 23, 14109 Berlin

2. Mexikoplatz, 14163 Berlin

3. Carl Schuhmann Sporthalle, Osdorfer Str. 52, 12207 Berlin

4. Hildburghauser Straße / Tirschenreuther Ring, 12279 Berlin

5. Andréezeile / Ladiusstraße, 14165 Berlin

6. Osdorfer Straße o. Nr. (16), 12207 Berlin

7. S-Bahnhof Wannsee Kronprinzessinnenweg o. Nr. (250), 14109 Berlin

8. OBI Heimwerkermarkt, Goerzallee 189, 14167 Berlin

9. S-Bahnhof Zehlendorf, Teltower Damm o. Nr. (35), 14163 Berlin

10. Feuerwache Wannsee, Kronprinzessinnenweg 20, 14109 Berlin

Am Tag waren mehr als 350 Feuerwehrleute im Einsatz, dazu das Technische Hilfswerk und weitere Organisationen. Die Hilfsorganisationen könnten an zentralen Punkten für Notstrom und auch geheizte Zelte sorgen, hieß es.

Die Lage sei im Januar bei Frost und Dunkelheit aber eine ganz andere als beim letzten Stromausfall im September, sagte ein Sprecher.