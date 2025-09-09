Für den Südosten Berlins werde es ein schwieriger Morgen, schreibt die Verkehrsinformationszentrale. S-Bahnen und Straßenbahnen würden nicht fahren, Ampeln und Haushalte seien betroffen.

Berlin - Die Menschen im Berliner Südosten müssen sich nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale heute Morgen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Es gebe einen schweren Stromausfall, teilte die Behörde auf der Plattform Bluesky mit.

„Die S-Bahnen und Straßenbahnen fahren nicht, Ampeln sind ausgefallen, Haushalte betroffen“, hieß es in der Nachricht. Es werde ein „schwieriger Morgen und Vormittag“ für den Südosten Berlins.

Ein Sprecher von Stromnetz Berlin bestätigte, im Bereich Johannisthal seien etwa 50.000 Menschen ohne Strom. Grund sei ein Brand an zwei Strommasten, der mittlerweile gelöscht sei. Die Ursache für das Feuer sei bisher nicht bekannt. Noch sei unklar, wie lange der Ausfall dauere. Ihre Kollegen seien vor Ort.

Die S-Bahn Berlin teilte mit, wegen des Ausfalls der Energieversorgung im Bereich Schöneweide könne es zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Genannt wurden die Linien S8, S85, S9, S45, S46 und S47.

Tiergartentunnel wieder gesperrt

Zudem sei auch der Tiergartentunnel in der Hauptstadt bis zum Nachmittag erneut gesperrt, schrieb die Verkehrsinformationszentrale. Erst am Montag war die wichtige Nord-Süd-Verbindung mehrere Stunden dicht, laut Senatsverkehrsverwaltung wegen Krankmeldungen beim Personal.