Sturmtief „Elli“ sorgt für Wirbel: Während Hamburgs und Bremens Schulen schließen, bleiben in Sachsen-Anhalt die Türen größtenteils offen. Einige Regionen haben aber schon Maßnahmen ergriffen.

Magdeburg - Wegen des angekündigten Sturmtiefs verzichten die Schulen in einigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt auf den Präsenzunterricht. So teilten unter anderem der Harz und der Landkreis Jerichower Land mit, dass in den meisten Schulen des Kreisgebiets kein Präsenzunterricht stattfinde. Im Altmarkkreis Salzwedel fahren keine Schulbusse. Der Burgenlandkreis und die Magdeburger Verkehrsbetriebe teilten mit, dass Busse und Bahnen für Schüler fahren sollen. Es könne je nach Witterungslage aber zu Verspätungen und Einschränkungen kommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Teile Sachsen-Anhalts ab Freitagvormittag teils mit starkem Schneefall. Im Zusammenspiel mit einem bereits in der Nacht zum Freitag zunehmend böigem Ostwind könnten starke Schneeverwehungen auftreten, teilte der DWD mit. „Dabei muss mit starken Einschränkungen auf Verkehrswegen gerechnet werden.“ Grund für die Wetterlage ist das Sturmtief „Elli“. Wir stark Sturm und Schneefall werden, könne allerdings noch nicht prognostiziert werden.

Nicht nur Schulen von möglichem Schneetreiben betroffen

Die Schulen seien darauf vorberietet, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums. Je nach regionaler Lage könnten Schulträger, Schulleitungen oder die Beförderungsunternehmen über einen Ausfall entscheiden. Dies werde in Absprache mit dem Landesschulamt getan. Im Burgenlandkreis soll morgens bis 6.00 Uhr entschieden werden, ob Schulbusse fahren können.

Die Schulen würden dann auch die Möglichkeit prüfen, den Schülern und Schülerinnen Aufgaben zu erteilen oder Distanzunterricht anzubieten, so das Bildungsministerium. Soweit erforderlich und möglich soll es Betreuungsangebote geben.

Warnungen vor Besuch des Brockens

Nicht nur Schulen bereiten sich auf ein mögliches Unwetter vor. So teilte die Landeshauptstadt Magdeburg mit, dass es in den nächsten Tagen etwa zu Einschränkungen bei der Abfallentsorgung kommen könne.

Die Winterdienste sehen sich derzeit für den Verkehr gut gerüstet. Es sei „alles eingeplant, was geht“, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Im Harz kam nach Angaben des Landkreises wegen der großen Schneemassen rund um den Jahreswechsel auch die seit langem nicht mehr benötigte Schneefräse zum Einsatz. Von einem Besuch des Brockens rät der Landkreis dringend ab. Die Harzer Schmalspurbahnen haben bereits angekündigt, auf dem Großteil ihres Streckennetzes den Verkehr einzustellen. Auch der Winterdienst auf der Brockenstraße werde eingestellt.