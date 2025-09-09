Tausende Menschen haben im Berliner Südosten keinen Strom. Zwei Hochspannungsmasten haben in der Nacht gebrannt. Jetzt geben die Ermittler ein Update.

Die Polizei ermittelt nach einem großen Stromausfall in Berlin. (Symbolbild)

Berlin - Der Stromausfall im Südosten Berlins ist nach ersten Ermittlungen der Polizei auf Brandstiftung zurückzuführen. Zwei Hochspannungsmasten hatten gebrannt, Tausende Kunden haben derzeit keinen Strom. „Nach derzeitigem Stand ist von einer Brandstiftung auszugehen“, sagte ein Polizeisprecher.

Der Stromausfall treffe Teile von Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal und Oberschöneweide, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Einsatzkräfte seien in den betroffenen Bereichen präsent und ansprechbar.

Zu Einschränkungen komme es bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hieß es im Post der Polizei. Der Brand sei gelöscht. Kriminaltechnik und Kriminalpolizei seien vor Ort. Die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.