In Berlin-Wittenau kommt es am frühen Morgen zu einem Stromausfall. Das Gebiet rund um den S-Bahnhof ist betroffen.

Berlin - Im Berliner Ortsteil Wittenau kommt es derzeit zu einem Stromausfall. Nach Angaben des Netzbetreibers „Stromnetz Berlin“ ist das Gebiet rund um den S-Bahnhof Wittenau und der Oranienburger Straße betroffen. Bislang ist unklar, wie viele Haushalte ohne Strom sind und was die Ursache der Störung ist. Der Netzbetreiber schätzt eine Beseitigung der Störung bis 07:30 Uhr.