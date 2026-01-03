Die Polizei verstärkt nach dem Stromausfall ihre Präsenz und leuchtet bestimmte Bereiche aus. Außerdem stehen Betten in Notunterkünften für frierende Menschen bereit.

Berlin - Wegen des großen Stromausfalls im Berliner Südosten ist eine erste Notunterkunft für betroffene Menschen eingerichtet worden. In einem Sportcenter im Hüttenweg gebe es nun einen Betreuungspunkt des Bezirks, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch Betten stehen dort für Menschen, deren Wohnungen zu kalt sind. Weitere Notunterkünfte sollen folgen.

Der Bezirk teilte mit: „Da der Stromausfall noch auf unbestimmte Zeit andauern wird, weichen Sie bitte auf Familie, Freunde und Bekannte aus.“ Es stehe zudem die Notunterkunft im Hüttenweg 43 zur Verfügung. „Informationen über weitere Notunterkünfte werden schnellstmöglich veröffentlicht.“

Die Polizei kündigte verstärkte Streifenfahrten in der Dunkelheit an. Man habe rund 300 Polizisten zusätzlich in dem Gebiet im Einsatz. Am Abend und in der Nacht werde man bestimmte Bereiche ausleuchten. Rat- oder hilfesuchende Menschen könnten sich auch an jeden Polizisten wenden, hieß es.