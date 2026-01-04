3.000 Berliner Haushalte könnten heute wieder Strom bekommen – doch Zehntausende werden aller Voraussicht nach noch Tage im Dunkeln sitzen.

Berlin - Einen Tag nach dem großen Stromausfall im Südwesten Berlins sind rund 10.000 Haushalte und 300 Gewerbekunden wieder an das Netz angeschlossen. Das teilte der Betreiber Stromnetz Berlin mit. Damit sind nun noch 35.000 Haushalte und 1.900 Gewerbebetriebe in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf und Wannsee ohne Strom. Nach Angaben des landeseigenen Unternehmens müssen sich diese im schlimmsten Fall bis Donnerstagnachmittag gedulden. Bis dahin sollen alle Betroffenen wieder Strom bekommen.

Der Stromausfall begann am frühen Samstagmorgen. Ausgelöst wurde er durch einen Brandanschlag an einer Kabelbrücke am Teltowkanal, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte. Betroffen war zunächst neben Nikolassee, Zehlendorf und Wannsee auch der Stadtteil Lichterfelde, in dem nun aber laut Stromnetz Berlin wieder fast alle Kunden Strom haben.