Gaststättenbesuche werden teurer, Nahrungsmittel auch: Wie haben sich die Preise in Sachsen-Anhalt für Verbraucher zum Jahresende verändert?

Halle - Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind im Dezember im Vergleich zum Vormonat leicht um 0,2 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich schlugen für Verbraucherinnen und Verbraucher im Schnitt 2,3 Prozent höhere Kosten für Waren und Dienstleistungen zu Buche, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Demnach verteuerten sich vor allem Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+3,6 Prozent) sowie Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (+3,4 Prozent) seit Dezember 2024 überdurchschnittlich.

Im Vergleich zum Vormonat November wurden den Angaben zufolge vor allem Bekleidung und Schuhe pünktlich vor dem Weihnachtsfest um 1,1 Prozent günstiger angeboten. Molkereiprodukte und Eier wurden im Dezember 3,3 Prozent günstiger verkauft als im November, Speisefette und Speiseöle waren 2,3 Prozent billiger zu bekommen, wie es hieß. Obst war im Dezember 2,9 Prozent teurer als im Monat zuvor.