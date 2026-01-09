Stromleitungen von Avacon: Wegen des Wintersturms rüstet der Versorger die Bereitschaft auf. (Archivbild)

Helmstedt - Der Helmstedter Netzbetreiber Avacon bereitet sich auf mögliche Probleme durch das Sturmtief „Elli“ vor. „Bei Avacon halten sich rund um die Uhr Teams bereit, um bei Störungen sofort einzugreifen“, teile das Unternehmen auf Anfrage mit. „Je nach Region und erwartetem Wetter wurden die Bereitschaftsgruppen bereits verstärkt.“

Schnee und Eis könnten oberirdisch verlaufende Stromleitungen belasten, verschneite Bäume oder Äste auf Leitungen stürzen, und Isolatoren vereisen, so das Unternehmen. Avacon überwache das kontinuierlich, um Störungen im Netz frühzeitig zu erkennen. „Insbesondere im Hochspannungsbereich wurde eine verstärkte Rufbereitschaft ausgerufen, alle Fahrzeuge vorsichtshalber vollgetankt.“

Sollte es im Netzgebiet zu Versorgungsausfällen kommen, so sei das Unternehmen vorbereitet, betonte ein Sprecher. „Mobile Bereitschaftsteams, Netzersatzanlagen, Entstörmaterialien und 60 Notstromaggregate unterschiedlicher Leistungsstärke stehen bereit.“ Die Aggregate seien über das gesamte Netzgebiet verteilt und würden im Bedarfsfall an die Einsatzorte transportiert.