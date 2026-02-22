Spremberg - Ein Techniker hat beim Ablesen eines Stromzählers nicht nur einen Strom-Diebstahl entdeckt, sondern auch eine verbotene Cannabis-Aufzucht. Weil ein Zähler in einem Mehrfamilienhaus in Spremberg in der Lausitz technisch überbrückt wurde, prüfte der Techniker am Freitag die dazu gehörende Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er auf eine Aufzuchtplantage mit 21 Cannabispflanzen gestoßen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.