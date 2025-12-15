Eine Studie zeigt: Auf dem SEZ-Gelände in Friedrichshain könnten 680 Wohnungen entstehen. Baubeginn soll Ende 2026 sein. Was das neue Quartier noch bieten soll.

Ende November gab es bereits erste Baggerarbeiten auf dem Gelände rund um das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Friedrichshain. (Archivbild)

Berlin - Auf dem Gelände rund um das ehemalige Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Berlin-Friedrichshain könnten 680 neue Wohnungen gebaut werden. Das ist das Ergebnis einer gerade abgeschlossenen Machbarkeitsstudie, wie die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) mitteilte. Die Hälfte davon soll geförderter Wohnraum mit entsprechend niedrigeren Mieten sein. Zuvor waren nur gut 500 Wohnungen im Gespräch. Der Baubeginn ist für das Jahresende 2026 vorgesehen.

Das neue Stadtquartier in der Nähe des Volksparks Friedrichshain soll überwiegend in serieller beziehungsweise modularer Bauweise entstehen, um die Bauzeiten zu verkürzen. Die WBM kündigte an, das Quartier von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifizieren zu lassen. Im Innenbereich soll es autofrei sein.

Teile des SEZ sollen erhalten bleiben

Neben einer Schule und Sportangeboten ist der WBM zufolge außerdem ein sogenannter Historien-Parcours geplant, der die Geschichte des Standorts erlebbar machen soll. Unter anderem sollen Bauelemente des früheren SEZ wie Fachwerkstützen der ehemaligen Schwimmhalle und charakteristische Gestaltungselemente als „historische Zeichen“ erhalten werden.

„Auf dem Areal des SEZ soll ein lebendiges und nachhaltiges Quartier entstehen, das den Bedürfnissen aller Berlinerinnen und Berliner gerecht wird“, sagte Bausenator Christian Gaebler (SPD). „Ich freue mich besonders über die gestiegene Zahl der Wohnungen, die dort gebaut werden können.“

In den vergangenen Wochen war das SEZ-Areal mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Ende November hatten dort Baggerarbeiten begonnen. Die WBM argumentierte, es habe sich nur um Vorbereitungen auf einen späteren Abriss des SEZ gehandelt.

Wissenschaftler fordern Erhalt des SEZ

Anfang Dezember forderten mehr als 150 Wissenschaftler in einem offenen Brief den Erhalt des SEZ – wie zuvor schon eine Bürgerinitiative.

Das Sport- und Erholungszentrum war 1981 eröffnet worden. Ein Wellenbad, eine Eisbahn, eine Bowlingbahn und Sporthallen zogen Millionen Besucher an. Das Grundstück und das Freizeitbad wurden 2003 vom Land Berlin an einen Investor verkauft. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit wurde das SEZ 2024 zwangsgeräumt.