Wiesbaden/Hannover/Bremen - Die Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Im laufenden Wintersemester 2023/2024 sind nach ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes insgesamt 194.005 Studierende an den niedersächsischen Hochschulen eingeschrieben. Das sind 1,4 Prozent weniger als im Wintersemester davor.

In Bremen ist die Zahl der Studierenden im Vergleich zum Vorjahr hingegen angestiegen. Im laufenden Wintersemester 2023/2024 sind laut Statistischem Bundesamt 38.185 Studierende eingeschrieben, das sind 1,5 Prozent mehr als im vorherigen Wintersemester.

Damit ist die Entwicklung in Bremen entgegengesetzt zur bundesweiten Entwicklung. In Deutschland ist die Zahl der Studierenden im laufenden Wintersemester um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dabei ist laut Statistischem Bundesamt auch ein Unterschied zwischen Universitäten und Fachhochschulen zu sehen. So seien an Universitäten derzeit 2,4 Prozent weniger Menschen eingeschrieben als im vergangenen Winter - an Fachhochschulen seien es dagegen nur 0,5 Prozent weniger.

Gleichzeitig gibt es, entgegen dem Rückgang bei der Gesamtzahl der Studierenden, immer mehr Studienanfängerinnen und -anfänger in Deutschland. So habe sich die Zahl der Erstsemester an Hochschulen gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent erhöht: Im Studienjahr 2023 (Sommersemester plus Wintersemester) begannen 479.300 Menschen erstmals ein Studium - dies waren 5600 Menschen mehr als 2022.