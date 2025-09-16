Leipzig - Ein heftiger Sturm hat am Morgen in Leipzig zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Nach Angaben der Einsatzkräfte blieb es aber glücklicherweise bei Sachschäden. Nahe der Parkanlage Rosental war ein großer Baum auf eine Zufahrtsstraße gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zum Glück sei niemand verletzt worden. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Bäume bei Sturmlagen im Spätsommer umstürzten, hieß es. Zu dieser Jahreszeit trügen die Bäume zumeist noch das komplette Laub und dies wirke wie ein Segel.

Im Stadtteil Connewitz war nach Polizeiangaben ein Baustellenzaun auf ein geparktes Auto gestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt.