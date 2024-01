Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Erfurt - Auf windiges Wetter mit Sturmböen müssen sich die Menschen in Thüringen am Mittwoch einstellen. Bei vielen Wolken und Regenschauern klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf, im Bergland auf bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Im Thüringer Wald und im Südharz gibt es Dauerregen. In den Kammlagen ist mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Die Nacht zum Donnerstag ist stark bewölkt mit Regenschauern bei bis zu sieben Grad, im oberen Bergland bis zu zwei Grad. Im Thüringer Wald und Harz regnet es länger. Es weht ein frischer bis stark böiger Wind. In den Kammlagen gibt es Sturmböen. Der Donnerstag bleibt stark bewölkt mit schauerartigem Regen bei bis zu neun, im Bergland bis zu sieben Grad. Im Südharz sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Insbesondere im Bergland bleibt es stürmisch.