Regenschauer, Wind und kühle Luft im Süden, Sonne im Norden – das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich launisch. Erst das Wochenende verspricht Besserung.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag verbreitet Wind und Sturmböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Offenbach/Magdeburg - Wer heute in Sachsen-Anhalt unterwegs ist, sollte sich auf windiges Wetter einstellen: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sorgt ein Tiefdruckgebiet mit feuchter und kühler Luft vor allem im Süden des Landes für ungemütliche Bedingungen, während der Norden noch vom Einfluss eines Hochdruckgebiets profitiert.

Verbreitet wird es demnach windig mit Sturmböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde bis zum Nachmittag. Im Harz und auf dem Brocken sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich. Im Tagesverlauf bleibt es in der Südhälfte dazu meist bedeckt und regnerisch bei Temperaturen um 7 bis 12 Grad, während sich die Altmark noch über längere Zeit heiter und niederschlagsfrei zeigt bei 13 bis 16 Grad.

Für Freitag sieht die Prognose weiterhin viele Wolken und vereinzelt leichten Regen vor. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 13 und 16 Grad, im Harz zwischen 9 und 12 Grad.

Am Samstag könnte sich das Wetter dann etwas freundlicher zeigen: Zunächst ist es noch wolkig bis stark bewölkt, im Verlauf sind von Nordosten her aber Auflockerungen möglich und es bleibt meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte steigen dann auf 16 bis 19 Grad, im Harz werden um 13 Grad erwartet.