Berlin - Fußball-Zweitligist Union Berlin holt Nele Bauereisen und damit Verstärkung vom Tabellenführer. Die 20 Jahre alte Stürmerin kommt ab sofort vom 1. FC Nürnberg nach Köpenick, teilte Union mit. Union liegt auf Rang zwei nur vier Zähler hinter Spitzenreiter Nürnberg.

„Mit Nele gewinnen wir eine abschlusssichere Offensivspielerin, die beidfüßig torgefährlich ist. Sie hat ihre Qualitäten beim 1. FC Nürnberg eindrucksvoll unter Beweis gestellt und in dieser Saison erneut ihre Qualität vor dem Tor gezeigt. Wir sind überzeugt, dass sie unser Angriffsspiel weiter verstärken wird“, sagte Union Geschäftsführerin Profifußball Frauen, Jennifer Zietz.

Die gebürtige Ansbacherin Bauereisen startete ihre Karriere beim SV 67 Weinberg in der Regionalliga Süd. Ihr Pflichtspieldebüt feierte sie im November 2020 im Alter von 16 Jahren in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 5:0-Sieg gegen den 1. FFV Erfurt. In der 66. Minute erzielte sie mit ihrem Treffer zum 3:0 ihr erstes Tor im Frauen-Bereich.

Köster kommt vom FC Basel

Zudem verpflichtete Union noch eine Mittelfeldspielerin. Vom FC Basel kommt die 23 Jahre alte Leonie Köster. Die gebürtige Münchnerin wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet. Dort sammelte sie sowohl in der B-Juniorinnen-Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga Erfahrungen, ehe sie 2020 zu Eintracht Frankfurt wechselte. Dort gab sie ihr Bundesliga-Debüt.