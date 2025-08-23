Sturm und Gewitter wird heute in Berlin und Brandenburg erwartet - ruhigeres Wetter am Sonntag. Zum Wochenstart soll es trocken bleiben.

Heute kann es in Brandenburg und Berlin zu Gewittern kommen. (Archivbild)

Potsdam - Heute kann es in Berlin und Brandenburg ungemütlich werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es zu Schauern, Gewittern und vereinzelten Sturmböen kommen. Die Temperaturen betragen 16 bis 20 Grad. In der Nacht soll es bei Tiefstwerten von vier bis acht Grad überwiegend trocken bleiben.

Am Sonntag ist es dann laut DWD sonnig und meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 21 Grad. Am Montag wird eine ähnliche Wetterlage bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad erwartet.