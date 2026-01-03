Schneefall, Glätte und Sturmböen sorgen in Sachsen für schwierige Straßenverhältnisse. Auf der A72 kommt es zu Sperrungen. Was Autofahrer am Wochenende erwartet.

Chemnitz - Schnee und Glätte haben zum Start ins Wochenende in Sachsen für schwere Fahrbedingungen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war die Autobahn 72 in Fahrtrichtung Zwickau zwischen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord am frühen Morgen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Mehrere Autos und Lkw seien wegen des starken Schneefalls und der Glätte liegen geblieben. Kurz vor 6.00 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Verantwortlich für die winterlichen Verhältnisse ist ein Sturmtief über der Ostsee, das kalte Meeresluft in den Freistaat lenkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Heute kann es bei wechselnder bis starker Bewölkung wiederholt zu Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauern kommen. Dabei kann sich örtlich eine dünne Schneedecke bilden, im Erzgebirge sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Dazu weht ein teils böiger Westwind, in den Hochlagen auch stürmisch. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 0 und 3 Grad, im Bergland bleibt es frostig.

Auch am Sonntag bleibt es kalt mit einzelnen Schneeschauern und Glättegefahr, bevor sich das Wetter zu Beginn der neuen Woche beruhigt, es aber weiterhin kalt bleibt.