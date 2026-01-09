Nach dem Produktionsstopp in Emden trifft Sturmtief Elli jetzt auch Wolfsburg: Bei VW ruht am Nachmittag die Golf-Fertigung. Grund sind fehlende Teile.

Wolfsburg - Das Sturmtief Elli bremst bei VW nun auch in Wolfsburg die Produktion: Weil wegen verschneiter Straßen nicht genug Teile von den Zulieferern ankommen, wurde im Stammwerk eine der drei geplanten Spätschichten abgesagt. Betroffen sei ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende gehe. Tiguan, Touran und Tayron laufen laut VW auf zwei Produktionslinien weiter.

In Emden hatte VW die Produktion am Freitag bereits vorsorglich komplett gestoppt. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden. Der Standort hat mehr als 8.000 Mitarbeiter.