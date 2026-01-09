Starker Schneefall durch Sturmtief „Elli“ sorgt in Hannover für Flugausfälle und Verspätungen. Noch läuft der Flugbetrieb hier aber.

Hannover - Am Flughafen Hannover kommt es wegen des starken Schneefalls durch das Sturmtief „Elli“ vermehrt zu Flugausfällen. „Wir hatten heute Morgen drei gestrichene Abflüge. Für den Rest des Vormittags sind noch zwei weitere Abflüge gestrichen“, sagte eine Sprecherin am Freitag um 9.30 Uhr. „Die abfliegenden Maschinen heute Morgen hatten alle leichten Verspätungen“ von rund 30 bis 60 Minuten.

Der Flugverkehr laufe aber noch. „Der Winterdienst ist seit den frühen Morgenstunden kontinuierlich im Einsatz, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten.“ Die S-Bahn Hannover hatte zuvor bereits den Verkehr eingestellt, ebenso die Deutsche Bahn den Fernverkehr im Norden. Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover sei bis mindestens heute Mittag eingestellt, hieß es bei der Deutschen Bahn.