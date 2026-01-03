Glatte Straßen, weiße Felder und eisige Nächte: Ein Sturmtief bringt nicht nur Schnee, sondern auch Windböen nach Berlin und Brandenburg. Was Autofahrer und Fußgänger jetzt beachten sollten.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg setzt sich das winterliche Wetter am Wochenende fort. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lenkt ein Sturmtief über der Ostsee kalte Meeresluft in die Region und sorgt für Schnee, Frost und zeitweise kräftigen Wind. Bereits heute fällt den Schätzungen nach Neuschnee von ein bis fünf Zentimetern.

In einem Streifen von der Prignitz über den Berliner Raum bis nach Frankfurt (Oder) sind lokal auch deutlich höhere Mengen möglich. Vereinzelt sind kurze Gewitter mit Graupel nicht ausgeschlossen. Dazu bleibt es kalt: Die Temperaturen erreichen heute maximal 0 bis 2 Grad, im Norden Brandenburgs herrscht teils Dauerfrost.

Auch Sonntag weiter frostig

In der Nacht zum Sonntag frischt der Westwind zeitweise deutlich auf, mit einzelnen Sturmböen sowie leichten Schneeverwehungen. Bei weiteren Schneeschauern besteht verbreitet Glättegefahr. Autofahrerinnen und Autofahrer werden dazu angehalten vorsichtig zu fahren.

Am Sonntag setzt sich das winterliche Wetter fort. Bei wechselnder Bewölkung gibt es lokal Schneeschauer, die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +1 Grad. In den Nächten bleibt es frostig. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es kalt mit einzelnen Schneeschauern, die Tageshöchstwerte liegen weiter um den Gefrierpunkt.