Wernigerode - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen und Orkanböen rund um den Brocken im Harz. Der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken wurde eingestellt, wie die Harzer Schmalspurbahnen mitteilten. Erst am Mittwoch will die Bahn dort wieder den Betrieb aufnehmen.

Kaltfront am Nachmittag

Nach Angaben eines Sprechers des Wetterdienstes treten in der Spitze Orkanböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 123 Kilometer pro Stunde auf. Dabei besteht die Gefahr, dass Äste und größere Gegenstände herabfallen können. Die Temperatur liegt auf dem Brocken um 3 Grad plus. Am Nachmittag erreicht dann eine Kaltfront den südlichen Harz und die Temperaturen sinken deutlich auf voraussichtlich minus 4 Grad. Der Regen soll in Schnee übergehen. Am Abend dreht sich der Wind und lässt etwas nach, in der Nacht werden stürmische Böen erwartet.