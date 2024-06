Döbeln - Bei der großangelegten Suche nach der seit Montag vermissten neunjährigen Valeriia im mittelsächsischen Döbeln hat die Polizei Kontakt zu Kollegen im Ausland aufgenommen. „Wir führen auch Ermittlungen über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus“, sagte Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag. Da in alle Richtungen ermittelt werde, gehöre auch der Blick auf das familiäre Umfeld dazu.

Das aus der Ukraine stammende Mädchen lebt mit seiner Mutter in Deutschland, der Vater ist den Angaben zufolge nach wie vor in der Ukraine. „Wir sind im Austausch mit den Behörden dort.“ Gleiches gelte für die Nachbarländer Polen und Tschechien als mögliche Transitwege. Auch zum Vater des Mädchens gebe es Kontakt, so Rydzik. Über die Suche im Ausland hatte zuvor die„Bild“ berichtet.