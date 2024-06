Suche nach vermisstem Mann am Cospudener See

Kaum frequentiert ist der Strand am Cospudener See bei Leipzig.

Leipzig - Die Polizei sucht am Cospudener See im Süden Leipzigs nach einem vermissten Mann. Am Donnerstag seien zunächst Taucher im Wasser gewesen, später sollten auch noch Suchhunde zum Einsatz kommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 53-Jährige aus Leipzig wird seit Sonntag vermisst. Seine Kleidung war am Seeufer gefunden worden. Die Hintergründe seines Verschwindens sind bislang unklar.