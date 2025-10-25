In Lostau ist ein demenzkranker Mann am Freitagabend aus einem Seniorenheim verschwunden. Er wurde nun gefunden und ist wohlauf.

Lostau - In Lostau im Jerichower Land ist eine großangelegte Suchaktion nach einem demenzkranken Mann erfolgreich abgeschlossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Seniorenheim am Freitagabend das Verschwinden des 84-Jährigen gemeldet. Nun wurde der Vermisste im Garten eines Privathauses unmittelbar in der Nähe seiner Pflegeeinrichtung gefunden. Er sei wohlauf, meldete die Polizei am späten Samstagmittag. Die Fahndungsmaßnahmen wurden beendet.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und suchte auch mit Hilfe eines Hubschraubers sowie einer Reihe verschiedener Arten von Fährtenspürhunden nach dem Vermissten. Wegen der Dunkelheit war die Suche in der Nacht zeitweise eingeschränkt. Bei Tageslicht wurde sie fortgesetzt.