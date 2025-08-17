Aufregung in einem Pflegeheim im Landkreis Sömmerda: Ein Bewohner wird vermisst und zwei Stunden später in hilfloser Lage gefunden.

Die Suche nach einem verunglückten Pflegeheimbewohner im Rollstuhl hat im Landkreis Sömmerda ein glimpfliches Ende genommen (Symbolfoto).

Sömmerda - Polizei und Rettungskräfte haben einen 84 Jahre alten Pflegeheimbewohner in Walschleben (Landkreis Sömmerda) aus misslicher Lage befreit. Der alte Mann hatte mit seinem Rollstuhl das Pflegeheim verlassen und war zunächst nicht aufzufinden, wie die Polizei mitteilte.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung fanden die Einsatzkräfte ihn nach etwa zwei Stunden auf einem Feldweg – dort war der Rollstuhl umgestürzt, der Mann habe sich nicht selbst helfen können. Ein Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Pflegebedürftigen und übergab ihn in ärztliche Obhut.