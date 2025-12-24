Die Menschen im Süden Kaliforniens stimmen sich auf schwierige Weihnachtsfeiertage ein: Die Behörden warnen vor Wetterchaos in den kommenden Tagen. Teile von Los Angeles müssen evakuiert werden.

Los Angeles - Die Menschen in Kalifornien müssen sich auf schwere Unwetter während der Weihnachtsfeiertage einstellen. Der US-Wetterdienst (NWS) warnt vor heftigen Regenfällen im Süden Kaliforniens, wo es in den kommenden Tagen zu Sturzfluten und Schlammlawinen kommen könnte.

Für Teile der Millionenmetropole Los Angeles gilt seit Dienstag 11.00 Uhr (Ortszeit) und bis Donnerstag 23.00 Uhr eine Evakuierungsanordnung der Behörden. Betroffen sind auch Stadtteile, die Anfang des Jahres von einem verheerenden Feuer erfasst wurden. Für Teile des Bezirks Orange County gelten ebenfalls Evakuierungsanordnungen.

Die schwersten Regenfälle werden demnach am Mittwoch und Donnerstag erwartet. Die Gefahr von Sturzfluten bestehe auch in Gegenden, die normalerweise nicht von Überschwemmungen betroffen seien, so die Behörden. Man habe als Präventivmaßnahme bereits vier Millionen Sandsäcke, inklusive 55.000 sogenannte Supersandsäcke, platziert, gab das Büro des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom bekannt.

Im Sierra Nevada Gebirge erwarten die Behörden starken Schneefall.