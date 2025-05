In Südkorea ist ein Patrouillenflugzeug der Marine mit vier Menschen an Bord abgestürzt.

Pohang - In Südkorea ist ein Patrouillenflugzeug der Marine mit vier Menschen an Bord abgestürzt. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag (Ortszeit) an einem bewaldeten Berghang am Rande der südlichen Stadt Pohang, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die genauen Gründe des Absturzes sind laut Angaben der Marine bislang nicht bekannt. Auch zur Anzahl der Verletzten und möglichen Toten gibt es noch keine Angaben.

Das Flugzeug war kurz vor dem Absturz von einem Luftwaffenstützpunkt in Pohang zu einer Trainingsmission aufgebrochen. Zeugen berichteten, riesige Rauchschwaden nahe des Unglücksorts gesehen zu haben.