Hannover - Autofahrer in Hannover können aufatmen: Die Sperrung des Südschnellwegs in Hannover wird früher als angekündigt aufgehoben. Bereits seit den Morgenstunden ist die Fahrbahn vom Seelhorster Kreuz in Richtung Landwehrkreisel wieder befahrbar, wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilte. In der Gegenrichtung soll die Strecke ab 13.00 Uhr freigegeben werden.

Die Freigabe erfolgt abschnittsweise, da auf der Gegenfahrbahn am Vormittag noch gearbeitet wird. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Montagmorgen dauern. Als Grund für den schnellen Baufortschritt nannte die Behörde optimale Wetterbedingungen und einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten. Während der einwöchigen Sperrung wurden Schäden an der Fahrbahn repariert.

Die Straße ist wegen großer Umbaumaßnahmen seit etwa zwei Jahren nur noch zweispurig befahrbar und wurde laut Stadt in dieser Zeit besonders beansprucht.